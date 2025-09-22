Dávila asume la invasión de Gaza como un "genocidio" pero pide tiempo para evaluar el paso de 'La Vuelta' por Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha admitido este lunes que la invasión de Gaza a manos de Israel es una "terrible masacre" y un "genocidio" pero ha pedido desvincularlo del posible paso de 'La Vuelta Ciclista a España' por la isla en 2026.

"Vamos a ver que pasa de aquí a un año", ha detallado en una entrevista concedida a 'Radio Club Tenerife' y recogida por Europa Press en la que ha insistido en que hay que "condenar" lo que sucede en Gaza porque no se puede "pasar por alto" y se deben "alzar las voces".

La presidenta tinerfeña ha recordado que el Cabildo, junto al de Gran Canaria y el Gobierno regional, llevan más de un año trabajando con la organización de 'La Vuelta' para traer etapas al archipiélago y ahora cree que lo que toca es esperar a los organismos internacionales y ver qué decisión se toma con los eventos deportivos como mundiales, olimpiadas o la euroliga de baloncesto, por ejemplo.

Dávila ha destacado que no se va a "cansar de denunciar" la situación de Gaza y la "responsabilidad del Gobierno israelí" y entiende que es bueno aprovechar "cualquier espacio para fortalecer" este mensaje "como si nada estuviera ocurriendo".

En esa línea ha dicho que "no se puede blanquear lo que está haciendo el Gobierno israelí" pero al mismo tiempo ha indicado que hay que "ser coherentes" porque el Gobierno central que dirige Pedro Sánchez "es el que más armas ha comprado a Israel", con 46 contratos de 1.044 millones desde que empezó la invasión, y en lo que va de año con cifra de compras por encima de las de todo 2024.