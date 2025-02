Dávila (CC) y Afonso (PP) resaltan el "talante de diálogo" de Tamara Raya al frente del PSOE de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, han coincidido este miércoles en destacar el "talante dialogante" de la nueva secretaria general del PSOE tinerfeño, Tamara Raya, que releva al senador Pedro Martín.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, Dávila ha incidido en la moderación del discurso de Raya al frente de los socialistas tinerfeños por lo que le ha ofrecido "mano tendida" para trabajar por la isla.

"Mi valoración es positiva y desearle todo lo mejor, y aquí encontrará unos aliados para trabajar en favor de Tenerife", ha explicado, al tiempo que ha resaltado también que es la primera secretaria general del PSOE tinerfeño y probable candidata electoral al Cabildo.

"Yo me alegro muchísimo por ella, por la parte que me toca como mujer quiero darle el valor que en otras ocasiones quizás a mí no me dieron, no me felicitaron por ser la candidata los partidos de izquierda, pero yo sí la quiero felicitar, creo que es importante la presencia de mujeres en órganos de dirección de los partidos", ha indicado.

Afonso, que es natural de Puerto de la Cruz, al igual que Raya, la ha descrito como una "persona muy razonable" y con una trayectoria bien asentada en política, tanto municipal, como nacional y regional.

"Creo que es una persona con la que se puede hablar de cuestiones con cierta profundidad, de hablar de cuestiones de isla, con lo cual también uno a ese deseo que ha expresado la presidenta de que tenga suerte en el desempeño de sus funciones y que entre todos podamos seguir contribuyendo a mejorar la isla", ha comentado.