Dávila descarta una "guerra" institucional por el pabellón de La Laguna y lo ve compatible con el 'Tenerife Arena'

Archivo - El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en una reunión para abordar proyectos conjuntos - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha descartado este miércoles que haya una "guerra abierta" institucional entre la corporación y el Ayuntamiento de La Laguna a cuenta de la construcción de un pabellón en la zona de Las Mantecas y no ve "incompatibilidad" con que pueda levantar un 'Tenerife Arena' en Santa Cruz de Tenerife.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha dicho que tanto el vicepresidente, Lope Afonso (PP), como el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Guitérrez (PSOE), "no son personas belicistas" y le "gustaría pensar" que no había ningún propósito de plantear una batalla de esas características.

Ha asumido que Tenerife "necesita infraestructuras deportivas de primer nivel", como ya dispone, por ejemplo, del centro de deportes acuáticos en Puerto de la Cruz y también algunos municipios precisan de complejos deportivos para albergar la actividad de sus equipos.

En ese sentido ha indicado que el Cabildo colabora "estrechamente" con el Ayuntamiento y su Gerencia de Urbanismo para que se pueda construir un pabellón en la zona de Las Mantecas para que los terrenos, de uso universitario se puedan adaptar a uso deportivo.

Dávila ve "absolutamente legítimo" que un Ayuntamiento quiera mejorar sus instalaciones deportivas y ha instado a "huir de la polémica" porque la corporación tiene la "mano tendida" al consistorio.

La presidenta sí ha querido dejar claro que la iniciativa de Las mantecas es eminentemente municipal y como la isla "mira con ambición al futuro" debe contar "a medio o largo plazo" con un 'Tenerife Arena' que sirva para acoger grandes eventos internacionales, ya sean deportivos o musicales.

De hecho, el Cabildo ha abierto un proceso de búsqueda y compra de suelo para acometer la infraestructura.