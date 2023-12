Dávila niega impacto peatonal en la ampliación del tranvía en La Gallega y dice que "el 99% de los vecinos" lo apoya

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha señalado este miércoles que el trazado de ampliación del tranvía por La Gallega no va a afectar a los recorridos peatonales que realizan los vecinos y aunque entiende que es un proyecto que "se puede discutir" la corporación mantiene su determinación de impulsarlo.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha asegurado que "el 99% de los vecinos" ve beneficioso el proyecto porque ampliar la red del tranvía es la "solución más idónea, óptima y además sostenible" para mejorar la movilidad en la isla.

No obstante, ha aclarado que ya se han reunido con representantes de asociaciones vecinales para aclararles que el recorrido previsto no va por donde pensaban y de hecho "no va a tener ningún impacto" en los recorridos peatonales que realizan vecinos y consumidores del área comercial.

Dávila ha insistido en la "firme convicción" del Cabildo para sacar adelante esta ampliación que llevará el tranvía hasta la zona del 'Muñeco de Nieve' y mejorará la movilidad de los vecinos de La Gallega.

Vecinos y comerciantes, que han pedido amparo ante la Diputación del Común, esgrimen de forma contraria que la línea 2 cruzará la Avenida de Los Majuelos y no la Avenida de Las Hespérides, previsto en el trazado inicial.