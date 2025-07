Dávila ve "miserable" que los canarios queden fuera del programa 'Verano Joven' y manda cartas a tres ministerios

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha tildado este miércoles de "miserable" que el Gobierno central no haya incluido a los canarios en las bonificaciones del programa 'Verano Joven' para fomentar la movilidad de los menores de 30 años mediante descuentos en trenes y guaguas de media y larga distancia.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha señalado que ha remitido tres cartas a los ministros de Transportes, Juventud y Política Territorial, Óscar Puente, Sira Rego y Ángel Víctor Torres, respectivamente, para exigir al Gobierno que "rectifique".

Dávila no entiende que el Ejecutivo vuelva a dar "una patada en el culo" y un "portazo en las narices" a Canarias, ya que el año pasado ocurrió lo mismo y se habían comprometido a subsanar el error para este verano.

La presidenta confía en que Torres tenga más "sensibilidad" que sus compañeros y ayude a resolver el problema, que en su opinión pasa por firmar convenios con las navieras y las aerolíneas para que los jóvenes isleños estén en "igualdad de oportunidades" que los peninsulares y no haya "agravios comparativos".

"Yo no voy a permitir que haya una discriminación con los jóvenes de Tenerife y de Canarias. Y vamos a seguir dando la tabarra, allá donde sea necesario, para que comprendan que va mucho más allá de un programa juvenil y de poder pasar unas vacaciones en igualdad de condiciones, va de que haya un trato igualitario a las regiones ultraperiféricas, a las personas que vivimos más alejadas, y que por fin se comprenda la situación de Canarias", ha destacado.

Dávila espera que las cartas sean respondidas aunque el Gobierno esté "muy ocupado" estos días --en referencia a la entrada en la cárcel del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán--, pues va a ser un "martillo pilón".

En esa línea ha insistido en que no le parece "justo" que los jóvenes canarios queden fuera del programa y que el rechazo no es una cuestión "de dinero, sino de voluntad". "Si no, me planto en Madrid, no me da la gana", ha señalado.