Dávila ve un "paso decisivo" para la construcción de los trenes la aprobación de la ley de movilidad sostenible

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha dicho este viernes que la aprobación en el Congreso de la ley de movilidad sostenible es un "paso decisivo" para que las obras del tren del sur se puedan licitar en 2028.

En declaraciones a los periodistas ha apuntado que los proyectos de Tenerife y Gran Canaria se incorporan ahora a la Red Ferroviaria de Interés General del Estado gracias a una enmienda de CC, de tal forma que podrán contar con recursos económico del Gobierno central.

Asimismo, ha comentado que el archipiélago está de "enhorabuena" ya que la nueva ley sella la gratuidad del transporte público terrestre que ya no va a depender de la aprobación de los Presupuestos Generales del estado (PGE) año a año.

Para la presidenta, esta medida será un "paso estratégico" para fomentar el transporte colectivo y garantizar una movilidad sostenible en las islas.