Franquis (PSOE), sobre los casos 'mascarillas': "No tenemos nada que ocultar"

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, ha defendido en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad que durante la pandemia "las cosas se hicieron razonablemente bien" por parte del Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres, pero quiso dejar claro que si alguien en la esfera pública o privada quiso aprovecharse de la fragilidad del momento para lucrarse, "que lo pague con todas las consecuencias".

Sebastián Franquis señaló que la corrupción la puede sufrir cualquier partido que tenga responsabilidad de gobierno y añadió que la diferencia está "en cómo unos y otros reaccionan" ante estos. Así, incidió en que el PSOE tiene el código ético "más exigente" de todos los partidos existentes en nuestro país y, aún así, ha elevado "aún más" sus exigencias al posible cobro de comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia.

Franquis hizo hincapié en que la posición del Partido Socialista es "clara y contundente" ante cualquier atisbo de corrupción: "Colaboración con la justicia, transparencia y asunción de responsabilidades. Son las señas de identidad de los socialistas cuando alguien mete la mano donde no debe o no ha vigilado adecuadamente para que eso no ocurra. En definitiva, ante la corrupción, tolerancia cero".

El portavoz socialista insistió en que el PSOE es un partido "implacable e incompatible" con la corrupción, "que no la tapa, que la combate cara a cara, con hechos y con acciones"; añadiendo que el Partido Socialista "siempre ha colaborado con la justicia y asume las responsabilidades judiciales y también las responsabilidades políticas que sean necesarias siempre".

Sebastián Franquis precisó que en Canarias "no se ha detenido ni se investiga a nadie" del Partido Socialista, y "no se acusa a nadie del anterior Gobierno de haber cobrado comisiones". "No tenemos nada que ocultar", remarcó el portavoz socialista, quien se mostró a favor de que se investigue todo lo relacionado con la compra de la mascarillas, de ahí que hayan apoyado la creación de una comisión en el Parlamento de Canarias para que se investigue todo este asunto "con luz y taquígrafo".

Asimismo, Franquis condenó la "doble moral de algunos" que "responden con tibieza a los corruptos propios y piden contundencia a la corrupción ajena y rechazan conocer cómo se gestionó la pandemia en otros territorios", señaló en clara alusión al Partido Popular. Reiterando, además, que el PSOE colaborará en esa comisión de investigación para "se aclare y se investigue todo lo que haga falta".