Declarada la alerta por altas temperaturas este viernes en Tenerife y Gran Canaria con máximas de hasta 39 grados

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado la situación de alerta por temperaturas máximas, manteniéndola en Gran Canaria y ampliándola a Tenerife, desde las 08:00 horas de este viernes, 8 de agosto.

Además, desde la misma hora, se extiende a las islas de Lanzarote y Fuerteventura la prealerta por temperaturas máximas hasta ahora vigente en La Gomera, la Palma y El Hierro, según ha informado el departamento regional en una nota de prensa.

La decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

En las previsiones, se espera un episodio de calor de larga duración, acompañado de la presencia de ligera calima y con temperaturas máximas que podrán alcanzar o superar los 37-39º en las islas de Gran Canaria y Tenerife, así como los 34-36º en el resto.

Las temperaturas más elevadas se esperan en el interior, las medianías y las zonas altas de las islas, lugares donde el calor continuará durante las noches y las madrugadas, de forma que las temperaturas mínimas difícilmente bajarán de los 25 - 30ºC.