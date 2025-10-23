La Delegación del Gobierno en Canarias asegura que se han firmado 81 expedientes para el traslado de menores migrantes

Archivo - El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, en un acto de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha asegurado este jueves que se han culminado y firmado un total de 81 expedientes de menores migrantes no acompañados para su traslado a Península,

Todo ello, en aplicación tanto del artículo 5 como de la disposición adicional primera del Real Decreto 658/2025, según ha indicado la Delegación en una nota de prensa.

Aquí, Pestana indicó que, a estos expedientes de traslado se suman los 35 archivados por mayoría de edad del inmigrante tras informe del Ministerio Fiscal y los dos archivados por un informe negativo de la Fiscalía al considerar que tenían arraigo en Canarias.

De acuerdo con el citado Real Decreto por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada, desde la notificación de la resolución de ubicación y traslado, la Comunidad Autónoma debe ejecutar la salida del menor hacia la Comunidad de destino en un plazo máximo de cinco días naturales.

Finalmente, el delegado del Gobierno hizo especial hincapié en que con estas resoluciones "damos un importante paso para agilizar los expedientes".