Una delegación de Tenerife viaja a Azores para conocer su modelo de geotermia e implantarlo en la isla

Una delegación del consorcio público-privado Energía Geotérmica de Canarias realizó este miércoles una visita técnica a la Planta Central Geotérmica Pico Vermelho de la isla de San Miguel, en Azores, con el objetivo de conocer de primera mano el modelo de desarrollo geotérmico que se ha implantado en el archipiélago portugués y evaluar su adaptación a la realidad energética de Tenerife.

Los representantes del ente vieron de primera mano el funcionamiento de esta infraestructura propiedad de la compañía EDA Renováveis, que aprovecha el calor del subsuelo, genera hasta 10 megavatios de potencia y aporta, junto a la central Ribeira Grande, el 33% de la producción renovable en la isla.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, subrayó la importancia de esta visita: "Este es el futuro de Tenerife para acabar con la carbonización, es la oportunidad que tenemos para asegurarnos una red energética sostenible y de calidad en el tiempo ya que su generación es posible realizarla 24 horas al día, los 7 días a la semana".

Además, ha incidido con especial atención en la protección del medio natural pues se va a "cuidar" el espacio de la isla, "evitando que la planta que se instale suponga un choque con el espacio que tanto se tiene que cuidar".

Por eso, apuntó, "esta visita a Azores era necesaria, su terreno es muy similar al nuestro y aquí su implantación supone el 42% de la energía que se consume en total".

El director de DISA Energía, Santiago Rull, afirmó que "Azores es una región ultraperiférica como Canarias, muy avanzada desde el punto de vista energético porque llevan ya más de 45 años usando este tipo de energía renovable".

Además, destacó que "es un momento muy importante para que Canarias empiece a reducir emisiones y el consumo de fuel por medio de la generación eléctrica a través de la geotermia". "Es una solución, que, por la naturaleza de nuestro archipiélago, debe formar parte de nuestro mix energético", afirmó.

Por su parte, la viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía del Gobierno de Canarias, Julieta Schallenberg, apuntó que "Canarias está inmersa en el proceso de explorar y de investigar en profundidad todos los aspectos relacionados con los sistemas de aprovechamiento de este tipo de energía".

Así, señaló que quieren "tener la información para divulgar entre la ciudadanía sus beneficios, además de que puedan ver ejemplos como el de Azores con todas las garantías de seguridad".

La comitiva fue recibida por parte de Azores, por la directora regional de Energía, Joana Ferreira; el administrador ejecutivo de EDA Renováveis, António Félix Flores; el directivo de la división de Geotermia de la compañía, António Luis Peixoto, y la jefa del departamento de Operaciones Geotérmicas, Maria da Graça Vaz de Medeiros.

UN RECURSO CASI INFINITO

Para la directora general de Industria, Ana Zurita, "las ventajas energéticas que tiene la geotermia como recurso casi infinito para resolver el problema energético en Canarias, tiene otras económicas sobre todo en la reducción de los costes energéticos y en el precio de la luz para la población".

Desde la Consejería, indicó, "entendemos que la geotermia es una oportunidad para las empresas locales porque estimula el emprendimiento y atrae inversión, además de promulgar un desarrollo industrial sostenible y competitivo, crear empleo de calidad y dinamizar la economía".

La posibilidad de utilizar esta energía en Tenerife y Canarias significa reducir los costes de producción que actualmente rondan los 300 euros por megavatio/hora, lo que podría trasladarse en hasta un 30% menos coste en la factura.

Además de la contribución al territorio de una nueva energía renovable la geotermia pone a la isla en el camino de cumplir con los objetivos marcados dentro de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica que fija la descarbonización de las islas en un 90% antes de 2040.

El encuentro incluyó una presentación técnica por parte de EDA Renováveis, en la que se abordó la experiencia geotérmica en Azores de la mano de António Luis Peixoto.

La ponencia repasó la historia del desarrollo geotérmico en el archipiélago portugués, el potencial de generación de esta fuente de energía en la región y sus beneficios asociados desde los puntos de vista socioeconómico y medioambiental, recoge una nota del Cabildo.

SONDEOS DE HASTA 2,4 KILÓMETROS DE PROFUNDIDAD

El representante de la compañía expuso el proceso de extracción de la geotermia, que se lleva a cabo mediante la exploración desde uno hasta 2,4 kilómetros de profundidad.

Destacó, además, que no existe conexión eléctrica entre las diferentes islas que conforman Azores, por lo que cada una ha desarrollado, desde hace 40 años, un sistema de generación de energía independiente y que explica gran parte del éxito en la implantación de esta fuente renovable, en consonancia con otras complementarias como la hidráulica o la fotovoltaica.

Para el consejero de Innovación del Cabildo de Tenerife, Juan José Martínez, "esta visita es una forma analizar como encontrar la independencia energética, dejando atrás la generación mediante los combustibles fósiles y encontrando una autonomía energética capaz de ser utilizada durante los 365 días del año".

A continuación, las autoridades realizaron una visita guiada por las instalaciones de la planta de generación para conocer su dotación de infraestructuras y equipamiento tecnológico, así como los pozos desde los que se obtiene el recurso geotérmico.

Tanto la central de Pico Vermelho como la de Ribeira Grande se abastecen de pozos realizados en un reservorio de alta temperatura, que se sitúa en torno a los 240º C.

La geotermia se ha consolidado en Azores como la principal fuente para el desarrollo de nuevos proyectos de generación de electricidad.

Las próximas ampliaciones de ambas plantas de producción, con 12 y 5 megavatios adicionales, respectivamente, pretenden contribuir a que la penetración de las energías renovables escale hasta el 53% para el año 2027, ya que actualmente se sitúa en un 21%.