Delgado atribuye a una "reorganización" el cierre de dos escuelas infantiles, sin pérdida de plazas ni empleo

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 (EUROPA PRESS)

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha negado este viernes el "deterioro" que trata de exponer el PSOE sobre las escuelas infantiles del archipiélago y ha justificado el cierre de los centros 'Anaga' (Tenerife) y 'Las Folías' (Gran Canaria) en una "reorganización" del modelo que no implica ni pérdida de plazas ni de empleo.

En una respuesta a una pregunta del Grupo Socialista en comisión parlamentaria ha defendido que se toman "medidas de choque" para corregir un "déficit histórico", sobre todo en materia de personal, y a modo de etapa de transición hasta que culmine la gratuidad de la educación de cero a tres años.

Ha comentado que en la red de 13 centros de la comunidad autónoma, el "principal déficit" que afectaba el día a día era la dificultad para cubrir sustituciones "por estar obligados a cumplir con una normativa rígida y contar con listas de esperas agotadas" por lo que se han activando mecanismos para que el servicio no se interrumpa y actualizado las listas de reserva.

Delgado ha apuntado que el sostenimiento de las escuelas infantiles "no se arregla con palabrería ni manteniendo estructuras infrautilizadas con un alto coste" sino con una "red eficiente" que concentre recursos donde hay demanda y refuerce el apoyo educativo donde más se necesita.

"No hay recortes", ha señalado, hasta el punto de que ha avanzado que se baraja ampliar la oferta de horario de apertura que incluiría servicios en la época de vacaciones ya que "no puede ser" igual que el de los centros educativos dado que tienen una "función social".

"Hay dos líneas rojas que el PSOE no puede traspasar, ningún niño o niña se queda sin plaza y nadie pierde su empleo, no es un cierre por dejadez, es una optimización de recursos públicos para cumplir la normativa, reforzar apoyo y sostener el servicio con calidad", ha explicado.

La consejera ha comentado que la red de escuelas infantiles ha experimentado una reducción significativa de la demanda en los últimos años, motivada por el descenso de la natalidad y la ampliación de la oferta educativa en este tramo de edad.

Así, se ha pasado de 964 plazas ocupadas en el curso 2019/2020 a 750 en 2024/2025 (de un total de 920 ofertadas), descendiendo hasta 679 en el curso actual 2025/2026 y mientras tanto se han reducido ratios por tramos de edad.

En concreto, la escuela 'Anaga' ha pasado de 44 menores en el curso 2022/2023 a 32 en el actual, con una plantilla de diez profesionales y en 'Las Folías', la evolución ha sido de 51 a 34 menores en el mismo periodo, atendidos por una plantilla de 16 personas.

TRATAN DE "SEMBRAR ALARMA"

La consejera ha insistido en que mientras el PSOE "intenta sembrar alarma" el Gobierno avanza hacia la suspensión del cobro de cuotas del curso 2026-2027 y que sean gratuitas. "Eso, junto al estudio de la ampliación de horarios y servicios, no casa con el relato de deterioro o abandono", ha comentado.

Elena Máñez (PSOE) ha tildado de "eufemismo" que el Gobierno reduca el cierre de dos escuelas infantiles a una "reorganización" de la que además nos e informó a los trabajadores, que se enteraron "por casualidad" en una reunión con un jefe de servicio para otros asuntos.

"No se ha reunido usted, ni la directora general, con los comités de empresa. ¿A qué espera para sentarse con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras?", se ha preguntado, abriendo la puerta a que la bajada de las matriculaciones se deba a que están "dejando morir" estos centros.

Ha comentado que "es normal que las familias se cansen", entre otras cosas porque la gratuidad no está solucionada y teme que detrás de esa reorganización se esconda un "desmantelamiento organizado" de las escuelas infantiles que dependen de la Consejería.

Máñez ha comentado que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria va a "salvar" a las familias y los alumnos de 'Las Folías'.

"Usted se quita a las familias de encima, no les recoge solicitudes de renovación, no recoge nuevas solicitudes y que sean otros los que resuelvan el problema, y encima usted se lo apunta como un mérito", ha comentado.