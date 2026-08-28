La demanda extranjera para comprar una vivienda alcanza el 26,5% en Santa Cruz de Tenerife y el 20,3% en Las Palmas

Archivo - Calle Mayor de Triana de Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La demanda extranjera para comprar vivienda se ha situado en el 26,5% en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en el 20,3% en la de Las Palmas, según datos de idealista.

De esta manera, en la provincia tinerfeña son los alemanes los que más buscan, seguidos por los italianos y los británicos; mientras que en Las Palmas el orden cambia ligeramente: los alemanes siguen siendo los primeros pero seguidos de británicos e italianos.

Por municipios, en Canarias la mayor demanda de extranjeros la tiene Tijarafe (La Palma) con el 55,1%; seguido de Pájara (Fuerteventura) con el 52,6%; Mogán (Gran Canaria) con el 47,4% y Antigua (Fuerteventura) con el 46,5%

Por su parte, la demanda extranjera para comprar una vivienda en España se sigue concentrando en el litoral mediterráneo y las islas, con Alicante (32,3%), Baleares (28,2%), Málaga (27,1%) y Santa Cruz de Tenerife (26,5%) como principales destinos de interés.