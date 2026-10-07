Sucesos.-Desactivan un punto de venta de sustancias estupefacientes muy activo en Breña Baja, en La Palma - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE LA PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil, en el marco de la Operación Nomadic, han detenido recientemente a dos varones, acusados de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, en la localidad de Breña Baja, en la isla de La Palma.

Estos hechos sucedieron después de que los agentes tuvieran conocimiento de la posible existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes una zona concreta perteneciente a Breña Baja, según ha precisado la Benemérita en una nota.

Asimismo, con el objetivo de realizar las comprobaciones oportunas, se establecieron diversos dispositivos de vigilancia en la zona, pudiendo verificar la información recibida, así como el enorme trasiego de posibles consumidores en ese determinado punto del municipio a cualquier hora del día.

Obtenidos los indicios necesarios, se procedió a realizar una entrada y registro en la vivienda de uno de los acusados, previa autorización judicial. En el mismo, se localizan más de 600 gramos de hachís, 62 gramos de marihuana, más de 20 gramos de cocaína, 710 euros en billetes fraccionado, dos teléfonos móviles y una balanza de precisión.

Los detenidos, junto a las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Autoridad Judicial competente.