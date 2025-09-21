Desalojan varias viviendas de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria) tras declararse un conato de incendio forestal

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varias viviendas cercanas a la zona del ingenio de Santa Lucía, en la isla de Gran Canaria, han tenido que ser desalojadas en la tarde de este domingo tras declararse un conato de incendio forestal, que afecta a unos 500 metros cuadrados, según ha informado el Cabildo de Gran Canaria y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El desalojo se ha ordenado de forma preventiva, mientras que las unidades de Medio Ambiente, Consorcio de Emergencias y Policía Local actúan en el lugar con medios aéreos y terrestres.

El incendio se ha declarado en una casa artesana y se ha extendido a la zona de barranco en Santa Lucía de Tirajana.