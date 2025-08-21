Desarticulan una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en Puerto de la Cruz (Tenerife)

Dos víctimas de explotación sexual han sido liberadas tras meses de investigación

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, favorecimiento a la inmigración ilegal y prostitución coactiva que operaba en el municipio del Puerto de la Cruz, en la isla de Tenerife.

La investigación comenzó en enero de este año, detectándose que el principal delito de explotación sexual estaba dirigido por tres mujeres, encargadas de trasladar a las víctimas en situación de vulnerabilidad desde Venezuela hasta España con el fin de lucrarse, según ha informado el cuerpo de seguridad en una nota.

El operativo se llevó a cabo cuando en julio se detectó que una de las investigadas pretendía abandonar el país desde el Aeropuerto de Tenerife Sur, por lo los agentes procedieron a su detención. Las otras dos investigadas habían huido a la península, siendo localizadas en la provincia de Segovia.

Para culminar con la investigación se realizaron las entradas y registros en dos domicilios, uno en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz , onde se ejercía la prostitución, en el que se intervino material informático y documentación relacionada con la investigación y otro en Segovia, donde se detuvo a dos de las investigadas.

Tras ser puestas a disposición judicial, se ha decretado prisión para las dos mujeres detenidas y una tercera ha sido puesta en libertad con cargos.