El desembarco del 'Mv Hondius' podría comenzar durante el mediodía del domingo, evacuando a 110 personas

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La operativa para el desembarco de pasajeros del 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, se prevé comenzar a las 12 horas de este domingo, una vez el crucero entre en el dique del puerto de Granadilla (Tenerife) y los aviones para la evacuación estén listos en la pista del Aeropuerto de Tenerife Sur para su salida de la isla.

Así lo ha precisado este viernes el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en rueda de prensa tras la última reunión de coordinación celebrada junto al Estado, en la que han abordado más detalles sobre la seguridad marítima, la seguridad y operativa aérea y los aspectos sanitarios que comprenderán el operativo con la llegada del buque a aguas canarias en la madrugada del domingo.

Se mantiene que, una vez se dé luz verde para el comienzo de la operativa de evacuación, el barco fondeará en el puerto de Granadilla y, con los diferentes aviones de evacuación en pista, las falúas comenzarán a extraer pasajeros del barco, que arribarán al muelle y viajarán en guaguas 'burbuja' encapsulados hasta pie de pista.

En ningún momento, los evacuados del crucero --que ya ascienden a 110 personas, al sumar Países Bajos parte de los 60 tripulantes no esenciales-- no pasarán por las terminales del Aeropuerto.

LA OPERATIVA AÉREA

La operativa aérea sigue siendo, a juicio del Ejecutivo regional, uno de los principales "puntos críticos" de la operativa, ya que esta debe realizarse en un "único" movimiento, y estará sujeta a la disponibilidad de vuelos de evacuación. Casi todos los países ya habrían concretado cuáles serán los aviones en los que embarcarán sus nacionales y todos ellos serán convocados para estar operativos en Tenerife Sur entre el sábado noche y el domingo a primera hora.

"Mañana se tendrá un análisis claro que asigne a las personas que irán en cada avión --ya que habrá países que podrán agruparse en un mismo vuelo, en función de criterios de proximidad o de acuerdos extracomunitarios con la Unión Europea--, y en el Aeropuerto habrá un Puesto de Mando Avanzado que advierta cuando haya un avión operativo para una nacionalidad concreta: se activará el protocolo, saldrán los ciudadanos de esa nacionalidad, y se evitan así desfases y esperas".

AYUDA EUROPEA

Asimismo, aquellos países que aún no habrían terminado de responder, y con la posibilidad de que puedan no llegar a hacerlo antes del domingo, la Unión Europa, a través de la reserva estratégica RescEU, activaría un segundo avión y evacuaría a aquellos ciudadanos que no puedan encajar en ningún vuelo en el operativo.

En paralelo, y a lo largo de la tarde de este viernes, Países Bajos ha confirmado que, además de sus pasajeros nacionales, se hará cargo de la tripulación que no será esencial en su trayecto marítimo de regreso, quedando la misma en unos 30 tripulantes.

TRAYECTO DE EVACUADOS

Respecto a la logística del trayecto de pasajeros desde su evacuación del barco hasta su traslado en guaguas 'burbuja', habrá diferentes protocolos para cada profesional o cuerpo de seguridad interviniente, lo que implicará la asignación de diferentes niveles de protección y recursos en función de los riesgos de exposición.

El Gobierno de Canarias y el Gobierno de España mantendrán este sábado un nuevo encuentro de coordinación, esta vez, a las 10.30 horas, en el lugar de la operativa: el puerto de Granadilla.