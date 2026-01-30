Sucesos.- Desmantelan un punto activo de venta de heroína en los barrios de San Matías y Taco, en La Laguna (Tenerife) - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un punto de venta activo de heroína en los barrios laguneros de San Matías y Taco. Durante el operativo, se procedió a la detención del principal investigado como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

La investigación se inició tras tener conocimiento los agentes de la existencia de un individuo que, presuntamente, se dedicaba a la venta de heroína en la zona de Taco, en San Cristóbal de la Laguna, según ha informado en un comunicado el cuerpo de seguridad.

Tras la realización de numerosos dispositivos policiales, se contrastó que el investigado realizaba las transacciones de distintas maneras: en ocasiones, en plena vía pública y, en otras, recogiendo a los compradores en su vehículo, abandonado el lugar y efectuando la venta en el interior del coche para, seguidamente dejarlos, en otra zona distinta con el objetivo de eludir la acción policial.

Reunidas las pruebas necesarias, se solicitó a la autoridad judicial competente la correspondiente autorización para la entrada y registro en el domicilio del investigado. La actuación contó con el apoyo de una unidad de Guías Caninos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.

Durante el operativo se procedió a la detención del principal investigado como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Se incautaron 900 gramos de heroína y 2.000 euros en efectivo.

Finalmente, la autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión del detenido.