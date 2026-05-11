Despegan de Tenerife los aviones con los últimos 28 del crucero afectado por hantavirus, mientras desinfectan el puerto

Uno de los aviones de Países Bajos que trasladó pasajeros del MV Hondius desde Tenerife. - Christoph Reichwein/dpa

GRANADILLA DE ABONA (TENERIFE), 11 May. (EUROPA PRESS) -

Los dos aviones que han evacuado a los últimos 28 pasajeros y parte de la tripulación del MV Hondius han despegado sobre las 19.30 horas del aeropuerto de Tenerife sur, cuando la ministra de Sanidad, Mónica García, estaba en rueda de prensa haciendo el balance de la operación, que ha calificado de "éxito".

La ministra ha indicado que a continuación se iba a realizar la labor de desinfección de la zona del puerto de Granadilla por la que han pasado los ocupantes del crucero con bandera de Países Bajos.

Los aviones han despegado en dirección a Países Bajos y Luxemburgo, ambos haciendo una labor de "escoba", según palabras de la propia ministra, con ciudadanos de varios países que se han coordinado de esta manera, incluidos los australianos.

García dijo que la operación ha sido "muy complicada" especialmente en lo referido a Australia, por su lejanía, pero finalmente se decidió que el grupo con sus nacionales, un neozelandés y un británico fueran en el vuelo hacia Países Bajos.