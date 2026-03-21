Desprendimientos, caídas de ramas y pequeñas inundaciones en La Gomera con el paso de 'Therese' en las últimas horas

Imagen de un desprendimiento a la vía en La Gomera durante la borrasca 'Therese' - CABILDO DE LA GOMERA

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de La Gomera, a través del Centro Coordinador de Operativa Insular (CECOPIN), ha atendido una veintena de incidencias en las últimas horas con el paso de la borrasca Therese, relacionadas con desprendimientos, caída de ramas y pequeñas inundaciones.

Así, desde la tarde de ayer se han registrado desprendimientos en la GM-1, en los tramos situados en Tamargada y Macayo (Vallehermoso), Las Orijamas y Vueltas (Valle Gran Rey), así como en la zona previa al acceso a El Rejo, tras pasar el túnel de la Cumbre, según ha informado la corporación insular en una nota de prensa.

En la GM-2, se han producido desprendimientos en el acceso a San Sebastián y caída de ramas a su paso por el Parque Nacional de Garajonay. Además, en la CV-17, entre Epina y Alojera, se ha actuado por la caída de árboles y piedras en varios puntos del trazado.

Durante la jornada, se ha contado con la cooperación de efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado; Protección Civil; Ayuda en Emergencias Anaga (AEA); Bomberos Voluntarios de Valle Gran Rey y de La Gomera, y Fundación SSG, junto al operativo de carreteras, la Unidad de Medio Ambiente y efectivos de las corporaciones locales, todos ellos coordinados desde el CECOPIN.

PLAN DE EMERGENCIAS INSULAR

El Cabildo de La Gomera mantiene activado el Plan de Emergencias Insular (PEIN), lo que implica la aplicación de restricciones en el territorio insular, así como ciertas recomendaciones.

Continúa cerrada la carretera de El Rejo (CV-14), que une la GM-1 con la GM-2, además de las instalaciones del Jardín Botánico en Vallehermoso y los centros de interpretación Casa de la Miel de Palma (Alojera, Vallehermoso) y del Queso y el Pastoreo (Alajeró).

Así, se ha procedido al cierre de la red insular de senderos, pistas forestales y zonas recreativas, además de las pertenecientes al Parque Nacional de Garajonay. Asimismo, se ha indicado a los ayuntamientos la conveniencia de suspender todos los actos al aire libre y eventos públicos durante la situación de alerta.

Se recomienda a la población seguir los consejos de autoprotección establecidos por la Dirección de Seguridad y Emergencias. Asimismo, se recuerda a la ciudadanía que, ante cualquier situación de riesgo, deberá ponerse en contacto con el servicio de emergencias a través del 112 o con el CECOPIN en el 922 14 15 01.