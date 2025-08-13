Destinan 200.000 euros en ayudas a cooperativas agrícolas de Tenerife para la mejora de su gestión técnica y comercial - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha destinado 200.000 euros a una línea de subvenciones dirigida a las cooperativas agrícolas de la isla para contribuir a la mejora de su gestión técnica y comercial.

Así lo ha avanzado en una nota de prensa el consejero de Sector Primario, Valentín González, que ha destacado que esta línea de ayudas se integra en una estrategia diseñada junto a los profesionales del sector, desde el consenso y el trabajo conjunto.

Los gastos subvencionables a través de estas ayudas serán los corrientes, generados por las cooperativas agrícolas de producción y venta de hortalizas y/o papas de Tenerife, vinculados a la gestión técnica, económica, administrativa y comercial del desarrollo de su actividad.

Más concretamente, irá dirigida a gastos de mejora de la profesionalización, y de aquellos destinados al diseño, la implantación y la ejecución de planes de gestión técnico agronómica y comercial, al fomento de la producción y el consumo de productos agrícolas ecológicos en Tenerife.

Indican que para la concesión de estas subvenciones se tendrán en cuenta criterios de valoración como la superficie agraria total cultivada, el porcentaje de superficie agraria certificada como producción ecológica, el número de puestos de trabajo, así como la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la junta directiva, además de la disposición de líneas de actuación o planes de gestión destinado al fomento de la producción y el consumo de productos agrícolas ecológicos en la isla.