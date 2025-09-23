Detectan un enjambre sísmico con una veintena de terremotos en la dorsal noreste de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Red Sísmica Nacional ha detectado desde este lunes varios eventos sísmicos en la dorsal noreste de la isla de Tenerife, concretamente entre los valles de La Orotava y Güímar.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) detalla que hasta el momento se han localizado unos 20 eventos sísmicos con una profundidad media de 7 kilómetros bajo el nivel del mar aunque con magnitudes muy bajas --la máxima es de dos--.

Todos los terremotos se han registrado en el término municipal de La Orotava, salvo uno en Los Realejos y dos en Arafo, y desde el IGN se incide en que este tipo de actividad es común en entornos volcánicos como el de Tenerife --si bien esta zona es nueva frente a los últimos enjambres que se localizan más al oeste--.

El IGN apunta también que continúa realizando un seguimiento especial de la situación como en cualquier episodio de actividad sísmica en Canarias.