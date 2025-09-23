Detectan un enjambre sísmico con una veintena de terremotos en la dorsal noreste de Tenerife

Enjambre sísmico detectado en la dorsal noreste de Tenerife
Enjambre sísmico detectado en la dorsal noreste de Tenerife - IGN
Europa Press Islas Canarias
Publicado: martes, 23 septiembre 2025 14:49

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Red Sísmica Nacional ha detectado desde este lunes varios eventos sísmicos en la dorsal noreste de la isla de Tenerife, concretamente entre los valles de La Orotava y Güímar.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) detalla que hasta el momento se han localizado unos 20 eventos sísmicos con una profundidad media de 7 kilómetros bajo el nivel del mar aunque con magnitudes muy bajas --la máxima es de dos--.

Todos los terremotos se han registrado en el término municipal de La Orotava, salvo uno en Los Realejos y dos en Arafo, y desde el IGN se incide en que este tipo de actividad es común en entornos volcánicos como el de Tenerife --si bien esta zona es nueva frente a los últimos enjambres que se localizan más al oeste--.

El IGN apunta también que continúa realizando un seguimiento especial de la situación como en cualquier episodio de actividad sísmica en Canarias.

Contador