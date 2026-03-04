Detectan por primera vez actividad hidrotermal en el volcán submarino ubicado entre Tenerife y Gran Canaria

Recreación del volcán submarino 'Enmedio' ubicado entre Tenerife y Gran Canaria - IEO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un equipo científico del Instituto Español de Oceanografía (IEO), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha obtenido la primera evidencia multidisciplinar de actividad hidrotermal en el volcán submarino 'Enmedio', situado a más de 1.600 metros de profundidad entre Tenerife y Gran Canaria.

A partir de datos geológicos, geofísicos, geoquímicos y oceanográficos recopilados durante casi una década, los resultados publicados en 'Bulletin of Volcanology' no hacen referencia a una erupción volcánica, sino a la circulación de fluidos hidrotermales que permiten comprender mejor el vulcanismo submarino de Canarias y su impacto en el funcionamiento del océano profundo.

El volcán submarino de 'Enmedio' recibe su nombre precisamente por su ubicación entre las islas de Tenerife y Gran Canaria, pues se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros de la primera y 36 de la segunda.

Su estructura cónica forma una especie de montaña, cuya base, con un diámetro de 3,5 kilómetros, se sitúa a una profundidad de entre 2.140 y 2.350 metros y su cima se encuentra a unos 1.600 metros por debajo de la superficie del mar.

El estudio publicado muestra además una importante fractura que cruza el volcán de norte a sur y una gran depresión en uno de sus flancos que favorecen la liberación de fluidos calientes desde el interior del volcán hacia el entorno marino, detalla el IEO en una nota.

Los resultados, obtenidos en colaboración con Geociencias Barcelona (GEO3BCN-CSIC), el Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC), la Universidad de Salamanca (USAL) y la Universidad de La Laguna (ULL), confirman que este volcán profundo presenta circulación activa de fluidos hidrotermales.

Concretamente se trata de un proceso en el que el agua entra en contacto con el calor interno de la Tierra, tras infiltrarse a través de fracturas en la corteza terrestre, para después emerger en una solución extremadamente caliente y rica en minerales.

"Aunque ocurre de manera habitual en los fondos oceánicos terrestres, en el caso del volcán de Enmedio, apenas se había estudiado", señala Eugenio Fraile, investigador del IEO-CSIC y autor del estudio.

Estas emisiones no solo modifican el sustrato volcánico, sino que también generan anomalías en la columna de agua, afectando a su química y a las comunidades microbianas del océano profundo.

Por ejemplo, el personal investigador observó que la columna de agua que se encuentra en la cima del volcán está medio grado más caliente que el océano que la rodea.

Además, "las muestras de roca recogidas durante varias campañas oceanográficas muestran alteraciones ricas en óxidos de hierro y microestructuras filamentosas asociadas a procesos biológicos, típicas de ambientes hidrotermales de baja temperatura", detalla Adelina Geyer, investigadora del GEO3BCN-CSIC.

En esa línea, insiste en que "estos indicios se ven reforzados por datos sísmicos y batimétricos de alta resolución, que apuntan a una intensa alteración del sustrato volcánico en las zonas fracturadas".

AUMENTO DE LA TEMPERATURA Y LA TURBIDEZ

Las observaciones oceanográficas realizadas sobre el volcán revelaron anomalías provocadas por los fluidos hidrotermales.

Por un lado, se registraron una temperatura y turbidez anómalas en la columna de agua entre los 1.600 y los 2.200 metros de profundidad.

Por otro lado, se observó un aumento de la abundancia de microorganismos y el enriquecimiento de nutrientes inorgánicos disueltos en el agua, especialmente amonio, que cuadriplicaba los valores normales.

"Los resultados indican que la actividad hidrotermal influye directamente en los procesos biogeoquímicos del océano profundo en esta zona del archipiélago", señala Rafael Bartolomé, investigador del ICM-CSIC.

Los autores destacan que la actividad registrada no hace referencia a una erupción volcánica ni está relacionada con los enjambres sísmicos registrados la semana pasada en Las Cañadas del Teide.

La relevancia del estudio se centra en la detección de la actividad hidrotermal en el Volcán Enmedio, que aporta información clave para comprender el vulcanismo submarino de Canarias y su interacción con el océano.

"Este tipo de volcanes, que representan la mayor parte del volcanismo del planeta, desempeñan un papel relevante en los ciclos globales de nutrientes, en la biodiversidad marina y en el funcionamiento del océano profundo", concluyen los investigadores.

El estudio se ha desarrollado en el marco de varios proyectos científicos liderados por el IEO-CSIC y se apoya en datos obtenidos durante campañas oceanográficas realizadas a bordo de los buques oceanográficos Ángeles Alvariño y Sarmiento de Gamboa.