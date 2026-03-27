Detenida una turista en el Aeropuerto cuando huía hacia Alemania tras haber apuñalado a un hombre en Gran Canaria

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el Aeropuerto de Gran Canaria a una turista de 34 años como presunta autora de un delito de homicidio en grado de tentativa cuando huía de la isla tras haber apuñalado a un hombre en un complejo turístico del municipio de San Bartolomé de Tirajana.

Así lo ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que agrega que los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado 24 de marzo cuando los agentes fueron comisionados por una agresión con arma blanca en un apartamento de Maspalomas.

Una vez en el lugar, los efectivos se entrevistaron con los ocupantes del mismo, quienes manifestaron que, durante la mañana, se había producido una discusión en el contexto de una reunión en la que se había consumido alcohol.

En este sentido, la presunta agresora, amiga de la pareja, habría atacado de forma sorpresiva al varón asestándole varias puñaladas en la espalda y en una pierna para dirigirse al Aeropuerto de Gran Canaria con la intención de coger el primer vuelo disponible con destino a Alemania.

Los agentes activaron de inmediato un dispositivo de búsqueda para poder localizar a la agresora antes de abandonar Gran Canaria, siendo localizada e interceptada en la zona de embarque procediendo a su detención justo antes de que lograra salir de la isla.

La víctima fue atendida por los servicios sanitarios en el lugar de los hechos y posteriormente trasladada al hospital para ser atendida por las heridas sufridas, siendo su pronostico favorable

Finalmente, la detenida fue puesta a disposición de la autoridad por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.