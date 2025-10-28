Detenidas cuatro personas al tratar de introducir droga en la cárcel Tenerife II en visitas a los internos

Droga intervenida en Tenerife II que se intentaba introducir en medio de visitas a familiares y amigos internos - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Sección de Seguridad del Centro Penitenciario Tenerife II han detenido a cuatro personas, dos varones y dos mujeres, con edades comprendidas entre los 18 y 77 años, residentes en diversos municipios de la isla de Tenerife y familiares o amigos de internos, como presuntos autores de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas tras ser sorprendidos portando droga durante su visita.

Como resultado de la cooperación activa entre la Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias, durante la inspección preventiva que se realiza en el control de acceso, con máquina de rayos X y con un can especializado en detección de drogas, se detectaron de forma oculta diversas dosis de sustancias estupefacientes, más concretamente cocaína y heroína, en prendas de ropa con cosido artesanal en dobladillo, calzado o paquetería.

Los detenidos, junto con la droga intervenida, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, recoge una nota de la Guardia Civil.