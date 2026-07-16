Detenidas dos personas por retener a un anciano en su casa en Granadilla y robarle 4.000 euros a través de cajeros

Imagen de archivo de vehículo policial. - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas, una mujer y un hombre, por su presunta implicación en un delito de detención ilegal y estafa.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por un hombre en las dependencias de la Guardia Civil de Granadilla a través de la cual ponía en conocimiento de los agentes unos hechos constitutivos de un delito de estafa por parte dos personas.

La Policía Nacional detalla en una nota que la víctima habría estado hospitalizada varios días y durante este tiempo, una mujer, aprovechándose de su condición de celadora, logró ganarse su confianza valiéndose de la especial situación de vulnerabilidad en la que se encontraba debido a su avanzada edad y a la ausencia de arraigo en la isla.

Cuando el hombre fue dado de alta, la celadora, junto a otro varón, lo trasladaron a su domicilio, donde permaneció retenido e incomunicado en contra de su voluntad durante al menos una semana.

En este espacio de tiempo lograron realizar retiradas de efectivo en cajeros y transferencias desde la cuenta bancaria de la víctima, por un importe aproximado de 4.000 euros.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente mientras la investigación continúa abierta, no descartándose la aparición de más personas vulnerables que hayan podido ser víctimas delitos similares.