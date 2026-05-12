Detenidas en Tenerife y Barcelona cuatro personas de un grupo criminal italiano dedicado a documentación falsa

1086369.1.260.149.20260512133909 Archivo - Coche de Policía en imagen de archivo - CNP - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santa Cruz de Tenerife (3) y en Barcelona (1) a cuatro personas vinculadas, presuntamente, con grupos transnacionales de crimen organizado de origen italiano que se relacionan con el uso de documentos de identidad falsos.

Las detenciones se han practicado en base a Órdenes Europeas de Detención y Entrega emitidas por la Fiscalía italiana, además de una Orden Europea de Investigación, todas ellas tramitadas en coordinación y bajo el impulso de la Policía Nacional.

La investigación se inició gracias al marco de colaboración creado entre la Comisaria General de Información y el Punto Atenas --oficina de verificación documental de la Comisaría General de Extranjería Fronteras--, centrada en la monitorización, análisis y neutralización del uso masivo y sistemático de documentos falsos por parte de estos grupos de matriz criminal y con potencialidad desestabilizadora de la seguridad interior.

La operación ha contado con la colaboración de cuerpos de seguridad italianos --SCO-Polizia di Stato y el ROS-del Arma de Carabineri--, así como agentes especializados en la Localización de Fugitivos y Crimen Organizado de Policía Judicial, recoge una nota de la Policía Nacional.

Tras la detección de estos grupos, la Policía Nacional internacionalizó el proceso comunicando a las autoridades policiales italianas la presencia de estas personas en España, quienes verificaron que a los investigados les constaban requerimientos judiciales activos en el país transalpino, iniciándose un complejo proceso de coordinación policial y judicial, donde la labor de EUROJUST resultó determinante.

Durante el desarrollo de la investigación se evidenció cómo los ahora detenidos hacían uso reiterado de documentación falsa como elemento base de su actividad criminal en España.

Esta práctica, común en el modus operandi de muchas organizaciones criminales activas en nuestro país, supone una brecha de seguridad para el Estado ya que afecta a la fe pública y al control fronterizo.

Esta dinámica facilita actividades ilícitas de alto impacto y permite a los delincuentes actuar con impunidad.

Las detenciones se produjeron de manera simultánea en Tenerife y Barcelona y todos los investigados son de origen italiano.

Además, los agentes practicaron, en virtud de una Orden Europea de Investigación, un registro domiciliario en una finca de grandes dimensiones de uno de los detenidos ubicada en San Miguel de Abona (Santa Cruz de Tenerife).

Del registro del interior de la vivienda principal y de los aledaños de la finca se destaca el hallazgo de varias armas de fuego y abundante munición.

También se intervino una báscula de precisión, diversas cantidades de sustancias estupefacientes (éxtasis, MDMA; aceite de hachís, cocaína y marihuana), 605 euros en billetes, documentación falsa, placas de matrícula italianas y multitud de dispositivos electrónicos (teléfonos móviles, ordenadores, dispositivos de almacenamiento).

En relación con la detención practicada en Barcelona la Policía Nacional destaca la incautación de documentación falsa al ciudadano italiano sobre el que pesaba la Orden Europea de Detención y Entrega.

A DISPOSICIÓN JUDICIAL

Los detenidos han sido puestos a disposición de los juzgados de los partidos judiciales correspondientes de Santa Cruz de Tenerife y Barcelona para su posterior puesta a disposición de la Audiencia Nacional a fin de iniciar los trámites correspondientes para sus entregas.

La Comisaría General de Información de la Policía Nacional ha desarrollado esta investigación en el ámbito de las Nuevas Amenazas Desestabilizadoras de la Seguridad Interior (NADSI) que engloban las amenazas híbridas, criminalidad proxy y aquellas organizaciones con capacidad de penetrar en los tejidos político, económico, social, tecnológico, ecológico y social.

La Policía resalta que dentro de la Unidad Central Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, se encuentra el 'Punto Atenas', que actúa como 'call center' para la realización de consultas rápidas por parte de cualquier agente de la Policía Nacional, que en el transcurso de sus actuaciones, detecte documentos con indicios de falsificación o de dudosa autenticidad.

En caso positivo, los agentes realizarán en un informe técnico con firma digital, que se adjuntará a lo actuado.

De este modo se da una respuesta eficaz y rápida a posibles dudas que se tengan sobre la veracidad de documentos de identidad, viaje o de conducir ligados a la inmigración irregular, así como con cualquier ilícito penal.