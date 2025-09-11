Detenido un hombre por matar a su madre con un arma blanca en una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El magistrado del juzgado de guardia en Las Palmas de Gran Canaria ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre acusado de presuntamente matar a su madre en el Diseminado Siete Puertas, en el barrio capitalino de San Lorenzo.

Al hombre se le imputa, en principio, un delito de homicidio, según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

La Policía Nacional detuvo sobre las 21.00 horas de este lunes, 8 de septiembre, al hombre por matar con un arma blanca a su madre en una vivienda ubicada en la zona de Diseminado Siete Puertas, después de que la sala operativa del Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (CIMACC) diera aviso de que un varón manifestaba haber asesinado a su madre.

Una vez que los agentes llegaron al lugar confirmaron el fallecimiento de la mujer en el interior de domicilio y procedieron a detener a su hijo como presunto autor de un delito de homicidio.

Además, los efectivos policiales se comunicaron con la autoridad judicial y se activó el protocolo correspondiente, comisionando a Policía Científica y al equipo especializado en homicidios. Finalmente, la autoridad judicial ordenó el levantamiento del cadáver y su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal de Las Palmas.