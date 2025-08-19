Detenido un hombre en Santa Cruz de Tenerife por malos tratos habituales en el ámbito de la violencia de género

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Santa Cruz de Tenerife a un hombre por un presunto delito de malos tratos habituales en el ámbito de la violencia de género, al cual le constaban además varias requisitorias por parte de tres juzgados por la comisión de diferentes delitos.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, la investigación se inició con una denuncia de la víctima en la que informaba sobre agresiones físicas continuadas recibidas por parte de su pareja, así como de amenazas graves hacía ella misma y hacia su entorno familiar más cercano, acompañadas por situaciones de acoso y control.

De esta manera, el investigado presentaba características que lo conformaban como un individuo peligroso, el cual podría estar en posesión de varias armas de fuego, armas blancas y dos perros de raza peligrosa.

Al no poder ser localizado para su detención en un primer momento y comprobando que además se le constaban tres requisitorias de hasta tres juzgados por la comisión de diferentes delitos, la autoridad judicial competente autorizó la entrada y registro en el domicilio del supuesto agresor.

Para ello, los agentes desplegaron un amplio dispositivo policial con la colaboración de unidades especiales que se saldó con su rápida localización y detención, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial competente, la cual decretó su ingreso en prisión preventiva.