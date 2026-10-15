Detenido un hombre al ser pillado con huyendo con la caja de un restaurante del Muelle Deportivo de Las Palmas

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 41 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un restaurante del Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria al ser pillando huyendo con la caja registradora del mismo.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, los hechos ocurrieron sobre las 02.20 horas del pasado 11 de octubre, cuando se recibió un aviso por la activación de la alarma de un restaurante.

En este sentido, el autor saltó el muro que rodea el restaurante para acceder a su interior, de donde sustrajo una caja registradora, un teléfono móvil y una caja de herramientas.

Además, los responsables del establecimiento denunciaron la sustracción de 20 euros en efectivo y daños en una pantalla de punto de venta y en varias puertas de muebles de la terraza. Las cámaras de seguridad grabaron al presunto autor mientras se encontraba en el interior.

Por su parte, tras el aviso varios agentes acudieron al lugar por diferentes accesos y uno de ellos observó a un hombre exaltado y con bastante sudor que llevaba una caja registradora en las manos. Al darse cuenta de la presencia policial, tiró la caja al suelo y salió corriendo, aunque los agentes consiguieron alcanzarlo y detenerlo.

Los policías comprobaron entonces que la caja registradora contenía, monedas, tickets y diversos documentos del restaurante. También encontraron un teléfono móvil que el detenido reconoció haber cogido del establecimiento.

Durante la inspección de la zona, los agentes localizaron una motocicleta junto al restaurante con huellas de pisadas en el asiento, que podría haber sido utilizado para acceder al interior.

De igual modo, encontraron otra motocicleta con el baúl forzado, así como un casco, unos guantes y una caja de herramientas.

Esa misma madrugada, una llamada al 091 había alertado de que un hombre estaba intentando forzar un vehículo estacionado cerca de un supermercado de la capital. La Policía Nacional verificó que el coche tenía una ventanilla manipulada y, ya en comisaría, el detenido reconoció haber intentado forzarla.

Finalmente, la intervención culminó con la detención del hombre quien fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente y la recuperación de la caja registradora y otros efectos relacionados con los hechos.