Detenido un hombre por simular durante meses amenazas, ataques homófobos e intentos de agresión en Gran Canaria

Archivo - Un coche de la Policía Nacional frente a una comisaria durante la presentación de la prueba piloto de citas previas automatizadas de extranjería de L’Hospitalet, a 30 de enero de 2026, en L’Hospitalet, Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Telde (Gran Canaria) a un hombre de 48 años por una presunta simulación de delito al fingir durante meses haber sufrido amenazas, ataques homófobos, incendios en los accesos de su domicilio, daños en su vehículo e incluso intentos de agresión con arma blanca.

Así lo ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que añade que los agentes iniciaron la investigación a comienzos de 2026 después de que el varón realizara numerosas denuncias y llamadas a la sala del 091 y al 112 por esos supuestos delitos.

Por su parte, el hombre llegó a aportar informes médicos relacionados con lesiones derivadas de estos hechos, generando actuaciones judiciales en distintos juzgados de Telde.

Ante estos hechos, los policías llevaron a cabo dispositivos de vigilancia, tomaron declaración a testigos y realizaron un análisis de imágenes, mensajes y llamadas telefónicas relacionadas con la investigación.

Los agentes pudieron comprobar entonces que ninguno de los hechos denunciados se había producido realmente, por lo se procedió a la detención del hombre como presunto autor de un delito continuado de simulación de delito.

Por último, una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.