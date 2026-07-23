Detenido un joven por la venta de droga en zonas frecuentadas por menores en Telde

Agentes de la Policía Nacional en imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 23 años como presunto autor de un delito contra la salud pública al dedicarse a la venta de droga al menudeo en las inmediaciones de un parque infantil y de una biblioteca ubicada en el municipio de Telde, cuyos espacios suelen estar frecuentados por menores.

La investigación, denominada 'Operación Purga XX', permitió constatar que el detenido, conocido por los agentes, ya había sido arrestado el pasado mes de febrero por un ilícito penal de la misma naturaleza y continuaba dedicándose a la venta al menudeo de sustancias estupefacientes.

Las pesquisas policiales permitieron comprobar que el investigado desarrollaba su actividad ilícita en las inmediaciones de un parque infantil y de una biblioteca municipal, lugares especialmente sensibles por la presencia habitual de menores, recoge una nota de la Policía Nacional.

Durante el operativo llevado a cabo el pasado 16 de julio, los agentes intervinieron 50 envoltorios plásticos termosellados que contenían una sustancia rocosa de color blanco, comúnmente conocida como 'crack' preparado para su distribución, 65 euros en efectivo y una báscula digital, efectos habitualmente relacionados con la actividad investigada.

Como resultado de las vigilancias realizadas, los agentes extendieron además un acta de intervención de sustancia estupefaciente a un varón que momentos antes había adquirido la droga al ahora detenido.

La operación ha sido llevada a cabo por el Grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Telde.

El detenido ya ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.