Detenido un menor tras una persecución por las calles de Santa Cruz de Tenerife en un coche de alquiler robado

Motorista de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife - POLICÍA LOCAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha detenido a un joven de 16 años tras una larga persecución ocurrida en la tarde de este domingo en la capital tinerfeña y que acabó con el saldo de tres heridos, dos de ellos agentes policiales, y otro conductor lesionado.

Según las últimas averiguaciones en el coche que provocó estos accidentes viajaban tres personas, además del arrestado, y se mantiene abierta la investigación al respecto.

En la huida de estos infractores también se produjeron daños materiales en otros tres vehículos y una instalación semafórica, detalla la Policía Local en una nota.

Los hechos se iniciaron sobre las 15.15 horas cuando una patrulla policial, que circulaba por la avenida Tres de Mayo, percibe como el conductor de un 'Skoda Fabia', de color gris, no respeta una señalización de ceda el paso e invade la avenida La Salle, colisionando contra un vehículo que transitaba por la zona.

El vehículo siniestrado chocó contra un muro cercano y su conductor, de 65 años de edad, tuvo que ser evacuado a un centro hospitalario.

A raíz de esta situación, los agentes intentan dar el alto a los infractores, que no obedecen tales indicaciones, y se inicia una persecución por diversas calles de la ciudad.

Desde la avenida La Salle siguieron a gran velocidad por la calle Galcerán, un tramo de Méndez Núñez, 25 de Julio y Ramblas de Santa Cruz, en sentido salida de la ciudad, pasando por avenida Asuncionistas, Reyes Católicos y en el cruce con la calle Unamuno, de manera sorpresiva circulan en dirección contraria, relata el cuerpo.

En ese punto, uno de los vehículos patrulla que les seguía colisiona contra un semáforo y dos agentes resultan heridos leves.

La persecución continúa por la avenida Madrid hacia la avenida Benito Pérez Armas, donde debido a la densidad del tráfico en ese momento, colisionan contra otros tres vehículos particulares, aunque solo se produjeron daños materiales.

Ya en la calle Comodoro Rolín no pueden seguir circulando y los cuatro ocupantes del coche huyen a pie.

En ese momento, los motoristas de la Policía Local alcanzan a uno de ellos, que es el detenido.

Aunque se siguen haciendo averiguaciones al respecto de este suceso, si se constató que el coche protagonista de esta persecución permanece sustraído, desde el pasado 28 de noviembre, en una empresa de alquiler de coches radicada en Las Palmas de Gran Canaria.

También este domingo se hizo una inspección por parte de la Unidad Canina de la Policía capitalina detectando los perros rastro de que en el vehículo se habían transportado sustancias estupefacientes.

El coche fue trasladado por la grúa municipal al depósito de vehículos quedando a disposición judicial.

Al arrestado se le llevó a las dependencias policiales donde se realizaron las diligencias oportunas, pendiente también de las decisiones de la autoridad judicial.

Tanto el equipo de Atestados de la Policía Local como la Policía Nacional se sumaron a la investigación de estos hechos.