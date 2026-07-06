Suc.- Detenido el propietario y el encargado de un pub en Arona (Tenerife) por un delito contra la salud pública - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido al propietario y al encargado de un pub ubicado en la conocida zona de ocio de Las Verónicas, en Arona (Tenerife), como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

La intervención tuvo lugar el pasado 13 de junio, cuando los agentes que se encontraban realizando labores de patrullaje peatonal, observaron que uno de los locales de la zona permanecía abierto al público más allá del horario autorizado, desarrollando su actividad de forma clandestina, según informa la Policía en una nota.

Ante esta circunstancia, los agentes comprobaron que todos los accesos al establecimiento se encontraban bloqueados desde el interior, circunstancia expresamente prohibida al dificultar una eventual evacuación en caso de emergencia y generar un grave riesgo para la integridad de las personas que se encontraban en el local.

Los agentes requirieron en repetidas ocasiones a los responsables del establecimiento para que facilitaran el acceso policial, haciendo estos caso omiso a dichos requerimientos.

Ante la negativa reiterada y dada la situación de riesgo existente para las personas que permanecían en el interior, los agentes procedieron a franquear el acceso mediante el uso proporcionado de la fuerza, accediendo finalmente al establecimiento, donde había un total de 97 personas.

Durante la intervención se levantaron diversas actas por infracciones a la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, por tenencia de sustancias estupefacientes. Asimismo, se localizaron numerosos envoltorios con restos y sustancias aparentemente compatibles con marihuana, hachís, cocaína, ketamina, MDMA, popper y otras drogas sintéticas.

INSPECCIÓN DEL LOCAL

Los indicios observados durante motivaron la práctica de una inspección exhaustiva del establecimiento, localizando en una zona de acceso restringido tres bolsas con aproximadamente 12,32 gramos de cocaína, dos bolsas con 2,49 gramos de ketamina, una bolsa con 6,42 gramos de crack, seis botellas de óxido nitroso ("gas de la risa") con dosificadores, una báscula de precisión, bolsas de plástico presuntamente destinadas a la distribución de sustancias estupefacientes y dinero en efectivo fraccionado.

A la vista de los hechos y de los efectos intervenidos, los agentes procedieron a la detención del propietario y del encargado del establecimiento como presuntos autores de un delito contra la salud pública, siendo ambos puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Por su parte, la Policía Local de Arona elaboró el correspondiente informe en materia de actividades clasificadas, haciendo constar las irregularidades administrativas observadas durante la intervención.