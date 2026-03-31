Detenido en Tenerife 'El Potajito' tras fugarse de una cárcel en Zaragoza

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido, en el municipio de La Laguna, a uno de los delincuentes más buscados de la isla, conocido como "El Potajito", el cual se encontraba cumpliendo condena en una prisión de Zaragoza y no habría regresado a la misma tras un permiso penitenciario que finalizó el 9 de marzo.

Estos hechos tuvieron lugar el pasado 20 de marzo, cuando los agentes recibieron el aviso de un ciudadano, quien alertó sobre la presencia del prófugo en un gimnasio situado en la zona de Los Majuelos (La Laguna). Así, de inmediato, se estableció un dispositivo policial dirigido a su localización y detención, desplazándose al lugar varios efectivos de forma coordinada.

Una vez en el establecimiento, el individuo, al percatarse de la presencia policial, emprendió la huída saltando por una de las ventanas del local. A continuación se inició una persecución tanto a pie como en vehículo por las calles aledañas, durante la cual los agentes le conminaron en repetidas ocasiones en cesar en su actitud, haciendo caso omiso a dichas indicaciones.

Finalmente, tras más de 30 minutos de persecución y ante la imposibilidad de continuar con la huída, fue finalmente detenido, pasando a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su inmediato ingreso en prisión.

Además, acompañando al fugado en el gimnasio donde fue sorprendido, se encontraba una mujer sobre la que pesaba una reclamación judicial en vigor, motivo por el que también fue detenida posteriormente por los agentes.