Detienen a 11 personas en operación contra el tráfico de drogas al encallar una neumática al sur de Gran Canaria

Archivo - Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL/ARCHIVO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unas 11 personas han sido detenidas en una operación de Policía Nacional contra el tráfico de drogas después de encallar una embarcación en la zona de Castillo del Romeral, al sur de Gran Canaria, según han confirmado el cuerpo policial.

La neumática se encontró en la madrugada de este miércoles, sobre las 03.00 horas, en la zona de costa de Castillo del Romeral.

Ha sido en relación con estos hechos, por lo que la Policía Nacional ha detenido a 11 personas que tendrían conexión con lo sucedido.