Detienen a una abogada por favorecer la inmigración irregular con contratos de arrendamientos falsos en Lanzarote

ARRECIFE (LANZAROTE), 14 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Arrecife (Lanzarote), han detenido a una abogada por presuntamente favorecer la inmigración irregular con contratos de arrendamiento falsos.

La detención se ha producido después de que, en el marco de los procesos de inmigración, los agentes iniciaran la investigación tras la detección de múltiples incoherencias en la documentación presentada ante la Oficina de Extranjería, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

En concreto, entre los meses de enero y abril de 2025, los agentes revisaron más de una treintena de expedientes vinculados a solicitudes de reagrupación familiar, constatando la presunta falsificación sistemática de contratos de vivienda. Estos documentos se utilizaban para acreditar la existencia de medios habitacionales que, en realidad, no existían.

La abogada, según los investigadores, actuaba como representante legal de los solicitantes, aprovechando su condición profesional para dotar de apariencia de legalidad a los expedientes y facilitar la obtención irregular de autorizaciones de residencia.

En este caso, la policía subraya la "especial gravedad" de los hechos, ya que la ahora detenida habría abusado de la confianza inherente a su labor como letrada utilizando su posición para vulnerar los controles establecidos en materia de extranjería.

La mujer pretendía, de esta forma, eludir los mecanismos legales de control y propiciar un uso fraudulento de los cauces administrativos destinados a la inmigración regular. Tras concluir las diligencias policiales, la detenida ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial competente.