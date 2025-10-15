Detienen a un conocido delincuente del barrio de San José, en Las Palmas de Gran Canaria, por venta de drogas

Droga, dinero y utensilios incautados a El Guaca, en Las Palmas de Gran Canaria - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas, en colaboración con el Grupo Operativo de Intervención y Apoyo-Unidad Especial (GOIA-U.E.) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, han desarticulado un punto activo de venta de sustancias estupefacientes en el barrio de San José tras detener por su presunta implicación a un conocido delincuente, 'El Guaca', y a su pareja.

Las detenciones se han producido tras meses de investigación y en el marco de la lucha contra el tráfico de drogas. En cuanto a los detenidos, 'El Guaca' está considerado un delincuente habitual, ya que tiene 47 detenciones previas y una trayectoria delictiva marcada por 24 años de condenas firmes relacionadas con delitos contra la salud pública, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Respecto a su pareja, fue detenida por presuntamente también participar en la venta directa de droga a los consumidores que acudían a la vivienda, que la tenían con "fuertes medidas de seguridad" para evitar una posible intervención policial, y además tenían una red de "aguadores", que son personas toxicómanas que vigilaban los alrededores a cambio de dosis, alertando de la presencia de agentes.

El punto de venta de drogas, según se pudo observar durante la investigación, estaba activo durante las 24 horas del día, lo que ha supuesto un "grave deterioro" en la convivencia vecinal y ha motivado, en lo que va de año, más de 155 intervenciones policiales, así como 70 actas por tenencia o consumo de drogas en un radio de 200 metros alrededor del inmueble.

Por ello, el martes, 14 de octubre, con autorización del juzgado competente, se llevó a cabo una diligencia de entrada y registro por parte de la policía, que permitió intervenir 1,3 kilos de heroína, incluidos 248 envoltorios termosellados listos para la venta; 88 dosis de "crack" preparadas para su distribución, más de 400 gramos de cocaína, así como más de 17.000 euros en efectivo fraccionado, joyas y numerosas armas blancas, entre otras cosas.

Para llevar a cabo el operativo, participaron unidades especializadas como el GOES (Grupo Operativo Especial de Seguridad), la UPR (Unidad de Prevención y Reacción), así como Sistemas Especiales, Subsuelo y Guías Caninos.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.