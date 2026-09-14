Detienen a dos hombres por robar en el interior de una vivienda en Telde (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, tras sustraer una lavadora del interior de una vivienda en un edificio en fase final de construcción en Telde (Gran Canaria), y trasladarla posteriormente hasta otro inmueble de la localidad.

Los hechos han ocurrido en la tarde del 8 de septiembre, cuando los agentes fueron comisionados por la Sala CIMACC-091 hasta una vía pública de Telde tras recibir una llamada en la que se alertaba de que dos hombres habían forzado una ventana de una vivienda de un edificio en fase final de construcción y habían sustraído una lavadora, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Una vez se personaron los agentes en el lugar, el alertante expuso que había observado como una persona utilizaba un objeto para forzar la ventana que se encontraba cerrada y acceder al interior de la vivienda, mientras que un segundo hombre permanecía en el exterior a la espera.

Seguidamente el hombre que había forzado la ventana salió por la misma con una lavadora y, con ayuda de su cómplice, la trasladaron hasta otro edificio situado en las inmediaciones, lugar hasta el que se trasladaron los policías que, a su llegada, pudieron observar a los dos hombres en el descansillo del edificio y, al percatarse de la presencia policial, emprendieron la huida por las escaleras.

Sin embargo, tras una persecución, los agentes lograron interceptarlos y detenerlos. Posteriormente, los policías recuperaron la lavadora nueva, cuyas características coincidían con el electrodoméstico sustraído, y la pusieron a disposición de su legítima propietaria.

Finalmente los detenidos, una vez finalizadas las diligencias policiales, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.