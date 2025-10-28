Detienen a un hombre por 14 robos con fuerza en vehículos en el polígono de Arinaga (Gran Canaria)

La Guardia Civil detiene a un hombre por su presunta implicación en 14 robos en vehículos en el polígono de Arinaga, en Gran Canaria - GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto Principal de Agüimes (Gran Canaria) ha concluido una investigación deteniendo al presunto autor de 14 delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos en el polígono de Arinaga.

La investigación comenzó después de que los agentes tuvieran conocimiento del robo en vehículos estacionados, tanto en la vía pública como en el espacio perimetrado del citado polígono industrial, lo que había generado además preocupación en el ámbito empresarial de Agüimes, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

En este sentido, descubrieron que el patrón de actuación predominante en casi la totalidad de los 14 robos investigados era "el mismo", en concreto, se centraba en la fractura de la ventanilla triangular de la puerta trasera, lo que implicaba ejercer violencia sobre el cristal pequeño ubicado en la puerta trasera para acceder al interior del vehículo.

Una vez dentro, el autor sustraía principalmente artículos tecnológicos de valor, tales como teléfonos, discos duros, ordenadores portátiles y dinero en efectivo, así como enseres personales de las víctimas.

La investigación de la Guardia Civil permitió establecer una convicción fundada sobre la participación del detenido mediante la acumulación de indicios "irrefutables", ya que se hizo un análisis de las cámaras de videovigilancia de varias empresas que captaron al presunto autor circulando en una patineta eléctrica por las calles afectadas, identificándose este como el medio de transporte característico del delincuente en el área de influencia delictiva.

Posteriormente los vigilantes de seguridad del polígono identificaron al ahora detenido y encontraron entre sus pertenencias artilugios considerados por la Guardia Civil como idóneos para perforar las ventanillas de los vehículos, además de coincidir, durante los días de los hechos, en sus vestimentas y medio de transporte (patineta eléctrica).

A todo ello se sumó la obtención de testimonios "claramente incriminatorios" del detenido y el indicio "más concluyente" fue el cese de la actividad delictiva en el Polígono Industrial de Arinaga inmediatamente después del ingreso en prisión.

El detenido ingresó en prisión el 11 de junio de 2025 por seis delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos durante el 10 de junio de 2025, pero la investigación de la Guardia Civil de Agüimes ha permitido recabar indicios para imputarle otros ocho delitos de robo con fuerza en interior de vehículos, elevando el total de imputaciones a 14. Las diligencias han sido entregadas en el juzgado de guardia de Telde.