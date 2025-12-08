Detienen a un hombre que conducía un coche robado y sin carné en Las Palmas de Gran Canaria

Furgón de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria - POLICÍA LOCAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad UE-GOIA de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria han detenido durante la noche de este domingo a un hombre que conducía un coche robado y no tenía permiso de conducción.

La detención del hombre se ha producido durante un control de la Policía Local en la calle León y Castillo de Las Palmas de Gran Canaria, donde tras darle el alto han comprobado que el mismo circulaba careciendo de permiso de conducción, mientras que el vehículo figuraba como sustraído y tenía la matrícula falsificada.

Asimismo los agentes comprobaron que el hombre tenía un requerimiento del Juzgado de Maspalomas por su presunta implicación en varios robos en la zona sur de Gran Canaria.