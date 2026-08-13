Detienen a un hombre por cuatro hurtos en establecimientos hoteleros de Playa Blanca, en Lanzarote

Ordenador, móviles y otros materiales robados presuntamente por el detenido en Playa Blanca, en Lanzarote - GUARDIA CIVIL

ARRECIFE (LANZAROTE), 13 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha detenido el 4 de agosto a un hombre por la presunta comisión de cuatro delitos contra el patrimonio en diferentes establecimientos hoteleros de Playa Blanca, en la isla de Lanzarote.

La detención se ha producido tras la investigación de la Guardia Civil del Puesto Principal de Yaiza ante un "repunte significativo" de los hurtos en su demarcación policial, teniendo su "punto álgido" en la segunda semana del mes de julio, cuando en 24 horas se produjeron cuatro ilícitos penales, según ha informado el instituto armado en nota de prensa.

Si bien, la investigación se precipitó tras la denuncia de uno de los afectados en dependencias policiales, que advirtió que, tras activar la geolocalización de su teléfono móvil sustraído, este señalaba una ubicación en una parada de guaguas de Playa Blanca.

Seguidamente la Patrulla de Seguridad Ciudadana se dirigió al lugar e identificó a las personas presentes en la parada, entre ellos, el ahora detenido, lo que le permitió recuperar el teléfono móvil que se encontraba en el interior de su mochila, donde además se localizaron otros efectos relacionados con denuncias recogidas horas antes.

Tras este hallazgo, los agentes abrieron una nueva línea de investigación que permitió situar al presunto autor en el mismo marco espacio-temporal en el que se habían cometido otros hechos delictivos.

En este caso, el análisis de las imágenes captadas por los sistemas de videovigilancia instalados en la zona permitió identificarlo portando la mochila que posteriormente se había recuperado.

Las investigaciones han permitido determinar que el presunto autor accedía a las habitaciones de distintos complejos turísticos aprovechando la ausencia de sus moradores, sobre quienes previamente realizaba labores de vigilancia para asegurarse de que no estaban en el interior.

También constataron que utilizaba el transporte público para desplazarse entre los distintos puntos, una estrategia que presuntamente empleaba con el propósito de dificultar su localización y posterior detención.

Finalmente el detenido ha sido puesto a disposición judicial en unión a las diligencias practicadas.