Detienen a un hombre por un incendio en la zona de Masca (Tenerife) este sábado, ya extinguido

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Icod de los Vinos, en Tenerife, han detenido a un hombre, de 69 años, vecino de la zona, como presunto autor de un incendio en la zona de Masca ocurrido este sábado sobre las 12.30 horas.

El hombre, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, se ha podido detener en menos de dos horas, y después de que hubiera presuntamente prendido dos focos, que ya han sido extinguidos por agentes de extinción de incendios, que se encuentran en el lugar haciendo labores de refresco en la zona.

El acusado pasará a disposición judicial tras finalizar la instrucción de las diligencias correspondientes.