Detienen a un hombre por un robo tras agredir a una persona en Arrecife (Lanzarote)

ARRECIFE (LANZAROTE), 11 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de los delitos de lesiones y de robo con violencia en Arrecife (Lanzarote) el pasado 31 de agosto.

La detención se ha producido después de que durante la madrugada del 20 de agosto el ahora detenido abordara a otro hombre con la intención de apoderarse de su teléfono móvil, agrediéndole durante el asalto con varios cabezazos, lo que le causó lesiones en el rostro y una fractura nasal, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Seguidamente habría intentado agredirle con un arma blanca en el muslo, si bien la víctima consiguió evitar que el arma le alcanzara directamente, aunque el objeto llegó a desgarrarle el pantalón.

Tras la agresión, el presunto autor consiguió llevarse el teléfono móvil y abandonar el lugar. Por su parte, la víctima, ante las lesiones sufridas, tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios.

Los agentes policiales de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría Local de Arrecife, después de tener conocimiento de los hechos consiguieron, gracias a las pesquisas realizadas, identificar al presunto autor, que era conocido en la localidad y tenía numerosos antecedentes policiales, ya que había sido arrestado previamente en cuatro ocasiones durante el año 2026 por delitos contra las personas y contra el patrimonio.

De esta forma, una vez localizado, fue detenido el 31 de agosto y trasladado a dependencias policiales para la práctica de las diligencias correspondientes.

Posteriormente se llevó a cabo una rueda de reconocimiento en sede judicial y, una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión.