Detienen a una joven en Las Palmas de Gran Canaria por más de 12 delitos de estafa en diferentes puntos de España

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una joven, de 21 años, en Las Palmas de Gran Canaria como presunta autora de más de 12 delitos de estafa en diferentes puntos de España.

La detención se produjo el 4 de julio, después de que la Policía Nacional tuviera conocimiento, a través de varias denuncias, de que una mujer ofertaba, a través de páginas web dedicadas al sector inmobiliario y en redes sociales, el alquiler de una habitación en diferentes ciudades de España, tales como Madrid, Mallorca o Las Palmas de Gran Canaria, entre otras.

Posteriormente, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa, una vez que las víctimas contactaban con ella, le solicitaba una fianza, de entre 350 y 600 euros, de tal forma que cuando recibía el pago, cortaba las comunicaciones y no devolvía el dinero.

Con estos datos, los agentes tras realizar las pesquisas necesarias, lograron identificar a la sospechosa, que tenía cuatro reclamaciones judiciales de detención y personación por varios juzgados.

Además se le pudo relacionar con otros 12 hechos delictivos de la misma índole, cometidos en diferentes puntos de la geografía española, en los que la ahora detenida usurpaba identidades de terceras personas para tratar de desvincularse de los hechos investigados.

La investigación permitió acreditar que la mujer también había realizado estafas por la venta de entradas para conciertos a través de aplicaciones móviles y por las que cobraba un precio aproximado de 30 euros.

La investigada, que se desplazaba de manera itinerante por diferentes puntos de España con el fin de ocultarse y dificultar la labor de localización por parte de los agentes, ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial competente tras finalizar las diligencias policiales.