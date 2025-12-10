Detienen a una mujer por amenazar y coaccionar por redes sociales a una menor de Telde (Gran Canaria)

Archivo - Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, a través del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Local de Telde (Gran Canaria), ha detenido a una mujer e investigado a dos chicas, una de ellas menor de edad, por presuntamente cometer un caso de ciberacoso continuado (stalking) con amenazas y coacciones a una joven, de 17 años, en dicho municipio.

Según la investigación de la Policía Nacional, los hechos se iniciaron en el mes de abril de este año cuando varias personas difundieron en redes sociales el número de teléfono privado de la menor junto con acusaciones falsas destinadas a incitar a terceros a contactar con ella, ha indicado el cuerpo policial en nota de prensa.

A partir de ese momento la víctima comenzó a recibir llamadas, mensajes y audios anónimos con amenazas de muerte, insultos y manifestaciones de odio, una situación que se mantuvo durante varios meses.

La investigación permitió a los agentes identificar a las presuntas autoras de los mensajes y publicaciones, que actuaban desde perfiles de redes sociales y líneas telefónicas asociadas.

Así entre las acciones detectadas está la difusión del número privado de la menor (doxing), mensajes reiterados de carácter violento, llamadas desde números ocultos, intentos de averiguar su domicilio e incluso manifestaciones de odio dirigidas a personas cercanas a la denunciante.

Estas conductas fueron determinadas por los agentes como constitutivas de los delitos de amenazas y coacciones recogidos en el Código Penal, así como ciberacoso o stalking, dada la persistencia y reiteración del hostigamiento, que "afectó gravemente" a la tranquilidad y seguridad de la víctima.

Por todo ello, los agentes detuvieron a una de las investigadas, mientras que las otras dos personas han sido puestas en conocimiento de las autoridades competentes al estar fuera de la demarcación policial.

Finalmente desde Policía Nacional se recuerda la importancia de no difundir datos personales de terceros, así como de denunciar cualquier forma de acoso digital y fomentar un uso responsable de las plataformas online, especialmente entre adolescentes, ya que conductas como las investigadas pueden derivar en graves consecuencias penales.