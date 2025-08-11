Detienen a una mujer en Arinaga (Gran Canaria) con una orden de búsqueda y captura por estafa

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de paisano del Grupo de Denuncias e Investigación de la Policía Autonómica Canaria han arrestado en la tarde del sábado, 9 de agosto, en Arinaga, en el municipio grancanario de Agüimes, a una mujer que responde a las iniciales de D.C.M., de 41 años, y sobre la que pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión del Juzgado de lo Penal Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria por delitos de estafa.

La mujer fue localizada mientras ocupaba una nave en el polígono industrial de Arinaga, según ha informado la Policía Canaria en nota de prensa, que arrestó en el mismo lugar a un hombre que responde a las iniciales de J.D.P., de 30 años, por quebrantamiento de condena al incumplir una orden de alejamiento en vigor respecto a la detenida, impuesta por el Juzgado de lo Penal Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria.

Las detenciones se produjeron cuando los agentes constataron que el hombre se encontraba en la nave junto a D.C.M., a pesar de que ella misma lo había denunciado anteriormente por malos tratos en el ámbito de la violencia de género.

Él, con antecedentes por delitos contra la vida y la integridad física, así como contra el orden socioeconómico, había salido recientemente de prisión. En esta ocasión, al percatarse de la presencia policial, intentó huir a la carrera, pero fue interceptado y detenido.

Una vez realizadas las diligencias correspondientes ambos detenidos fueron ingresados en calabozos del Puesto de la Guardia Civil de Agüimes para su puesta a disposición judicial.