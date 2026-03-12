Detienen a una mujer por estafar 27.000 euros a la persona que cuidaba en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria)

Agentes de la Guardia Civil en el domicilio donde han detenido a la mujeres que presuntamente ha estafado 27.000 euros a la persona que cuidaba en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria) - GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Vecindario (Gran Canaria) ha detenido a una mujer como presunta autora de los delitos de estafa bancaria, descubrimiento y revelación de secretos, y usurpación de estado civil. La arrestada estafó 27.000 euros a la persona que cuidaba en Santa Lucía de Tirajana.

La detención se ha producido después de que una persona de avanzada edad interpusiera una denuncia en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Vecindario, en la que manifestaba haber detectado una serie de transferencias bancarias no autorizadas desde su cuenta corriente hacia una entidad de banca digital, por un importe que inicialmente superaba los 22.000 euros.

Si bien, tras gestiones posteriores en su entidad financiera habitual, la cifra total del perjuicio económico se elevó a más de 27.000 euros, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Los agentes centraron la investigación en un domicilio de Santa Lucía de Tirajana, lugar también de residencia de la víctima, y donde según las gestiones practicadas, la ahora detenida, empleaba un modus operandi delictivo que "revelaba una especialización técnica y un profundo" conocimiento de las rutinas de la víctima.

En concreto, la persona autora, aprovechando que convivía temporalmente con la víctima, una persona vulnerable debido a su estado de salud y al uso de medicación ansiolítica, accedía al teléfono móvil de la misma mientras dormía.

Posteriormente, de forma meticulosa, utilizaba la huella dactilar de la víctima para burlar el sistema de seguridad biométrico y realizar múltiples transferencias fraudulentas a través de la banca en línea.

La Unidad investigadora de la Guardia Civil se centró en el análisis de los movimientos bancarios, siguiendo como línea clave de la investigación el rastreo digital de las transferencias, lo que permitió identificar como titular de las cuentas de destino a una persona allegada de la víctima.

Así los agentes pudieron comprobar además que la detenida había manipulado el teléfono de la víctima para borrar las notificaciones y mensajes de la entidad bancaria, evitando que el delito fuera descubierto de forma temprana.

De esta forma, tras establecer la conexión técnica y la autoría material, los agentes procedieron a la localización y detención de la investigada en un inmueble de otra localidad cercana. Además durante la actuación policial consiguieron intervenir más de 18.500 euros, distribuidos en dinero en efectivo encontrados en el lugar, así como el bloqueo de saldos en dos cuentas bancarias.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, donde se ha remitido el atestado policial junto con los efectos recuperados.