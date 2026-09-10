Detienen a 3 personas e intervienen 215 dosis de drogas en diferentes puntos de Arrecife (Lanzarote)

Coche de Policía Nacional en Arrecife (Lanzarote) - POLICÍA NACIONAL

ARRECIFE (LANZAROTE), 10 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a tres personas e intervenido 215 dosis de drogas en diferentes puntos de Arrecife (Lanzarote) desde el día 1 de agosto en las actuaciones de prevención y vigilancia contra el tráfico de drogas a pequeña escala que se han llevado a cabo en varios lugares de la capital de la isla tras las informaciones recibidas sobre la posible existencia de distintos puntos de venta de sustancias estupefacientes.

El origen de estas actuaciones, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa, se encuentra en la información trasladada al cuerpo policial por asociaciones vecinales, colectivos ciudadanos y particulares, tanto a través de los contactos mantenidos con la Unidad de Participación Ciudadana como mediante comunicaciones y denuncias recibidas a través de la página web de la Policía Nacional.

Ante las informaciones recibidas, los agentes establecieron distintos dispositivos policiales dirigidos a prevenir y detectar actividades relacionadas con el tráfico de drogas y reforzar la seguridad, así como la convivencia en las zonas afectadas. Esto ha permitido detener a tres personas e intervenir 215 dosis de sustancias estupefacientes, además de más de 2.500 euros en efectivo presuntamente relacionados con esta actividad.

Asimismo estos dispositivos han permitido actuar sobre tres puntos en los que se había detectado actividad relacionada con la venta de droga a pequeña escala, localizados en la zona centro de Arrecife y en los barrios de Argana y Titerroy.

El objetivo de estas actuaciones, matizan, es además de combatir el tráfico minorista de sustancias estupefacientes, prevenir otros hechos delictivos asociados a esta actividad, así como reducir las molestias y problemas de convivencia que este tipo de puntos pueden ocasionar a los vecinos.