Detienen por segundo día consecutivo a una mujer que coaccionaba a sus vecinos en Vecindario (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Vecindario, en la isla de Gran Canaria, ha detenido en la noche de este miércoles, y por segundo día consecutivo, a una mujer como presunta autora de un delito de quebrantamiento de condena al vulnerar las medidas cautelares impuestas por la autoridad judicial ese mismo día por coacción a sus vecinos.

La primera detención se produjo este martes, 10 de marzo, después de que agentes de la Guardia Civil concluyeran una investigación para "poner fin a una situación de grave conflictividad que mantenía en vilo a los residentes desde agosto de 2024".

En concreto, y según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, la detenida tenía un patrón de comportamiento "alterado e imprevisible", que incluía el lanzamiento desde altura de objetos contundentes hacia la vía pública, entre ellos el de una estructura de ventana completa que impactó en la acera, con el consiguiente riesgo para los viandantes.

También se le atribuyen "altercados y daños intencionados" en elementos comunes del edificio de residencia, tales como el destrozo del acceso principal, fractura de cristales, daños en mobiliario adaptado y el forzamiento de cerraduras.

La Guardia Civil resalta que la situación "alcanzó tintes de emergencia" sanitaria al detectar en su vivienda una "grave falta" de higiene que derivó en una plaga de insectos que invadió otras viviendas.

Ante ello, la línea clave de la investigación se centró en la unificación de los múltiples atestados previos, pudiendo los agentes acreditar un patrón de comportamiento reiterado y en escalada, evitando de esta forma que los hechos fueran tratados como incidentes aislados.

El trabajo de la Guardia Civil ha permitido aportar numeroso material gráfico de conductas irracionales y episodios de riesgo. Además los agentes actuantes, pese a la situación, y en su faceta como primeros intervinientes, gestionaron "situaciones críticas" donde la persona profería amenazas contra su propia integridad y portaba objetos cortantes, si bien priorizaron en todo momento su integridad física y el traslado asistencial ante una crisis de salud evidente.

Tras estos hechos, la segunda intervención se produjo después de que la Guardia Civil recibiera el aviso de la representación de la comunidad de vecinos de un residencial en la que alertaban de que la persona sobre la que pesaba una orden de alejamiento y prohibición de comunicación se encontraba nuevamente en su vivienda, "contraviniendo de forma flagrante lo dispuesto judicialmente".

La rapidez en la respuesta operativa permitió localizar y arrestar a la mujer sobre las 21.45 horas de este miércoles. Tras esta última detención por quebrantamiento, la investigada será puesta nuevamente a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana a lo largo de la mañana de este jueves.