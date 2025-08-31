La Diputación del Común estudiará el desalojo de Cueva Laya después de que los ocupantes irregulares pidieran amparo

SANTA CRUZ DE LA PALMA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación del Común ha anunciado que estudiará el desalojo del asentamiento de Cueva Laya, el núcleo chabolista más extenso de la zona sureste de Gran Canaria, después de que los ocupantes irregulares pidieran amparo.

Así lo ha informado la Institución en un comunicado en que agrega que el próximo viernes, 5 de septiembre, tendrá lugar una reunión con la plataforma de personas asentadas en este lugar.

En este sentido, la Diputación del Común se ha puesto en contacto con los representantes del colectivo conformando un equipo de mediación con la adjunta de Igualdad, Ana de León, a la cabeza, la abogada Gloria Gutiérrez y la mediadora, Silvina Dragonetti, para estudiar la situación.

Asimismo, se les ha pedido toda la documentación necesaria para estudiar su caso y mediar la posibilidad de buscar una solución eficaz.

Tras el primer contacto con las familias afectadas, la Diputación del Común insiste en la necesidad de que las administraciones competentes actúen de manera urgente para evitar que se produzcan más desalojos sin alternativa.

Además, agrega que el derecho a la asistencia básica debe garantizarse a cualquier persona, tenga o no papeles, dado que aquí interviene también Extranjería al haber muchas personas que además están sin documentos.

Por ello, ha propuesto la apertura de una mesa de trabajo inmediata en la que participen el Gobierno de Canarias, los ayuntamientos y el cabildo con el objetivo de articular soluciones habitacionales de urgencia y, al mismo tiempo, diseñar medidas estructurales frente a la crisis de vivienda que vive el Archipiélago.

Desde la Institución se entiende que la Policía y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cumplen con su trabajo, pero en esta ocasión el problema de fondo no es la actuación policial, sino la falta de soluciones por parte de las administraciones públicas.

"No se puede desalojar a familias que llevan años viviendo en un lugar sin haber previsto una alternativa --añade--, y menos aún en plena crisis habitacional en Canarias, de ahí que sea preciso estudiar toda la situación y mediar para ver qué se puede hacer por estas familias que en muchos casos están en situación de vulnerabilidad".

Desde la Diputación del Común también se ha contactado con la Asociación de Derecho al Techo, pues están al tanto de esta situación.

Los familiares aseguran que los asentamientos ilegales de Cueva Laya, se han producido debido al alto coste de la vivienda y la imposibilidad de acceder a alquileres, lo que les ha obligado a construir sus propias chabolas.

Estos asentamientos, que albergan a cientos de personas, son un foco de preocupación por la falta de servicios básicos y por su ubicación en terrenos que, en algunos casos, están destinados a otros usos, como el interés municipal de crear un parque tecnológico Actualmente el ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana está en un proceso de identificación de todos los ocupantes ya que se trata de un problema social complejo, y una situación de ocupación de suelo ilegal.